Estêvão, jogador do Palmeiras, se apresenta á seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 14:40 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (2), os atletas convocados se apresentaram à Seleção Brasileira para os confrontos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Estreante na equipe de Dorival Jr, Estêvão, do Palmeiras, revelou seus sentimentos com a convocação. Confira no player abaixo:

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

– Estou realizando um sonho, estou pouquinho nervoso. Mas é uma mistura de sentimentos, estou muito feliz. Espero agregar bastante nessa convocação. A gente sempre sonha, mas não achei que seria tão rápido. Vai ser um prazer jogar com caras que eu admiro bastante, e espero aprender bastante. Torcida brasileira, pode ter certeza de que, entrando, eu vou dar o meu máximo, nos treinos e nos jogos. Estou realizando um sonho.

No último domingo (1), a joia do Palmeiras jogou a 25ª rodada do Brasileirão, contra o Athletico-PR, já em Curitiba, e marcou o segundo gol do Verdão, na vitória de 2 a 0 sobre os donos da casa.

Estãvão, jogador do Palmeiras, durante partida contra o Athletico-PR na Ligga Arena, pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

A Seleção Brasileira enfrenta o Equador na próxima sexta-feira (6), no Couto Pereira, em Curitiba, a partidas 22h (Brasília). Em seguida, viaja até Assunção para enfrentar o Paraguai na terça-feira (10), às 21h30.

O Brasil ocupa a 6ª colocação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em seis partidas, a equipe somou sete pontos sob comando de Fernando Diniz e ocupa a última posição em busca de uma classificação direta para o Mundial.