Escalação: com oito mudanças, Ancelotti confirma o Brasil para enfrentar o Japão
Equipes se enfrentam em Tóquio a partir das 7h30 (de Brasília)
Com uma série de mudanças, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o amistoso com o Japão desta terça-feira (14), o último da Data Fifa de outubro. A partida, que começa às 7h30 (de Brasília), em Tóquio, será o antepenúltimo jogo da Seleção no ano.
➡️Clique aqui para assistir Japão x Brasil ao vivo.
Ancelotti já havia antecipado que faria mudanças na escalação mesmo com a boa atuação do Brasil na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10). O treinador tem aproveitado os amistosos para testar jogadores e diferentes sistemas de jogo.
Mas as mudanças foram além do gol, em que Hugo Souza fora escalado por Ancelotti ainda na data da convocação, ou em posições pontuais. Ao todo, são oito mudanças em relação à equipe que atropelou a Coreia do Sul.
Assim, a escalação do Brasil para enfrentar o Japão tem Hugo Souza; Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Vini Jr e Gabriel Martinelli.
Japão também tem escalação definida para enfrentar o Brasil
Décimo nono colocado no ranking da Fifa e também já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Japão do técnico Hajime Moriyasu vai a campo com Zion Suzuki; Taniguchi, Watanabe e Junnosuke Suzuki; Sano, Minamino, Nakamura, Junnosuke Suzuk e Doan; Kubo, Ueda e Kamada.
A arbitragem jogo será sul-coreana: Jong Hyeok Kim, auxiliado por Kyunyong Park (KOR) e Jongpil Jang.
O amistoso desta terça-feira marca o 14º confronto da história entre as seleções principais de Brasil e Japão. E, desde a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram — vitória brasileira por 1 a 0 em São Januário, em 1989 —, a Seleção nunca saiu derrotada. Até aqui, são 11 vitórias do Brasil e dois empates.
➡️Quem será o 9? Briga por vaga na Seleção segue aberta a oito meses da Copa do Mundo
