Endrick titular? Dorival Júnior revela se atacante iniciará no jogo da Seleção Brasileira contra a Espanha

Dorival Junior revelou se Endrick será ou não titular da Seleção Brasileira diante da Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 15:39 • Rio de Janeiro (RJ)

Apesar do apelo popular após o amistoso contra a Inglaterra, Endrick iniciará o confronto com a Espanha no banco de reservas. Em coletiva, o técnico Dorival Junior confirmou que o atacante do Palmeiras não estará entre os titulares.

➡️ É O BRASA! Coloque R$200 no Brasil contra a Espanha e fature mais de R$640 no Lance! Betting

O comandante afirmou em algumas oportunidades que não tem uma equipe definida, mas que está pendente de avaliações do Departamento Médico. Recentemente, Richarlison sofreu uma lesão, mas o jogador do Tottenham voltou a treinar com o grupo, embora não tenha entrado em campo diante dos ingleses.

Existe a possibilidade do centroavante da última Copa do Mundo voltar a ser titular, assim como Dorival Junior pode optar pela manutenção do ataque titular contra a Inglaterra. Diante da ausência de seu camisa nove, o comandante entrou com Vini Jr, Raphinha e Rodrygo no comando do setor ofensivo, sendo que nenhum é um centroavante de ofício.

Também na coletiva, o treinador da Seleção Brasileira ressaltou que gosta de jogar com um atacante clássico e que seja a referência da equipe. Vale lembrar que em suas passagens por Flamengo e São Paulo, o técnico atuou com Pedro e Calleri, respectivamente.