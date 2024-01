Endrick e Marlon Gomes foram personagens importantes na vitória da Seleção Brasileira sobre o Equador na segunda-feira (29), pelo Pré-Olímpico sub-23. O atacante do Palmeiras deu assistência para o meio-campista do Shakhtar Donestk marcar o gol de empate do Brasil, que abriu os caminhos para a virada em 2 a 1.