Em noite de gala de Vini Jr, Brasil goleia o Paraguai e encaminha classificação

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/06/2024 - 23:55 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 29/06/2024 - 01:48

Brasil e Paraguai se enfrentaram nesta sexta-feira (28), às 22h (horário de Brasília), no Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA), em jogo válido pela segunda rodada do grupo D da Copa América. A Seleção Brasileira venceu com tranquilidade e contou com um show de Vini Jr, que marcou duas vezes na goleada por 4 a 1.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A partida

No primeiro tempo, mesmo com críticas, o Brasil quase não sofreu. O único momento de preocupação foi num chute de Bobadilla, que desviou em Militão e obrigou Alisson a fazer uma grande defesa. Depois disso, Paquetá criou a jogada, conseguiu um pênalti e, para completar, desperdiçou a cobrança. A partir desse momento, o craque entrou em ação. Vinícius Júnior, após linda jogada coletiva da equipe, driblou o goleiro e abriu o placar.

Depois disso, o Brasil cresceu. Rodrygo fez uma grande jogada e, no rebote de seu chute, Savinho ampliou. 2 a 0. E quem é craque, também tem sorte. Em tentativa frustrada de afastar a bola, a defesa paraguaia não contava com a vontade de Vini, que marcou o 3 a 0 ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo, mesmo sonolento, o Brasil manteve o controle. O Paraguai diminuiu com um golaço de Alderete, mas Paquetá (Agora sim) de pênalti, fechou o marcador.

Brasil venceu e convenceu. Foto de: Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

✅ FICHA TÉCNICA

Paraguai 1 x 4 Brasil

2ª rodada - Grupo D - Copa América



🗓️ Data e horário: sexta-feira, 28 de junho de 2024, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Allegiant Stadium, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

⚽ Gols: Vini Jr (2), Savinho e Paquetá; Alderete



⚽ ESCALAÇÕES

PARAGUAI (Técnico: Daniel Garnero)

Rodrigo Morínigo; Gustavo Velázquez, Fabián Balbuena, Omar Alderete e Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathias Villasanti e Hernesto Caballero (Damián Bodadilla); Julio Enciso, Miguel Almirón e Alex Arce



BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinícius Júnior e Raphinha