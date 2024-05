Dorival terá trunfo em preparação da Seleção Brasileira para a Copa América

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/05/2024 - 09:50 • Orlando (EUA)

A Seleção Brasileira iniciou na última quinta-feira (30) a preparação para a disputa da Copa América. Com a presença de 17 dos 26 convocados, Dorival Júnior comandou a primeira atividade da equipe, que terá um longo período em Orlando para ajustar todos os detalhes antes do início da competição.

O Lance! Betting tem apostas a longo prazo para a Seleção Brasileira em 2024! Vem conferir!

Ao todo, o elenco da Amarelinha vai permanecer mais de 40 dias treinando nos Estados Unidos. Esse será o maior período de convivência do grupo até a Copa do Mundo de 2026. A ideia da comissão técnica é criar entrosamento entre os jogadores selecionados e observar os atletas com menor experiência na Seleção, como Evanílson, Éderson e Savinho.

Diferente de sua primeira Data Fifa, em que teve apenas sete treinos antes dos duelos contra Inglaterra e Espanha, Dorival terá tempo para conviver com o grupo e construir laços com o grupo, que sofreu fortes críticas após a última Copa do Mundo.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Toda a preparação do Brasil para a Copa América será realizada nos Estados Unidos. A base de treinamentos da equipe comandada por Dorival será a cidade de Orlando, na Flórida. No dia 5 de junho, a delegação viaja até o Texas, onde encara o México. Depois do amistoso, o time retorna a Orlando, onde realiza seu último teste, contra os Estados Unidos, antes do torneio continental.

Na fase de grupos da Copa América, a Seleção Brasileira encara a Costa Rica, a Colômbia e o Paraguai. A estreia acontece no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, em Los Angeles.

Copa América será a primeira competição oficial de Dorival Júnior à frente do comando técnico da Seleção Brasileira (Foto: Staff Images / CBF