Dorival poupa titulares, e Seleção Brasileira treina de olho na Espanha

Autor do gol da vitória, Endrick treinou (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 12:11 • Londres (ING)

Os jogadores da Seleção Brasileira treinaram na manhã deste domingo (24), no Centro de Treinamento do Arsenal, em Londres. Os atletas que entraram no decorrer do amistoso contra a Inglaterra ou ficaram no banco de reservas realizaram atividades na academia e no campo do clube inglês. Já os titulares permaneceram no hotel.

No sábado (23), o Brasil quebrou um tabu de 29 anos sem vencer da Inglaterra em Wembley. Com gol de Endrick, a Amarelinha venceu por 1 a 0 diante de mais de 80 mil torcedores. Antes, a última vitória brasileira foi em 1995, quando o Brasil conquistou a Copa Umbro por 3 a 1.

Após o treino no CT do Arsenal, a delegação brasileira embarca no início da noite para Madri, onde enfrenta a Espanha e encerra a série de confrontos contra adversários europeus.

- A gente está focado no próximo objetivo, que é a Espanha. Fizemos um trabalho pela manhã e agora vamos encarar essa viagem - disse Andreas Pereira, que foi decisivo para a vitória brasileira em Wembley. Ele entrou no segundo tempo e participou do gol marcado por Endrick.

Andreas Pereira e Douglas Luiz em treino da Seleção Brasileira, antes de pegar a Espanha (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após enfrentar a Inglaterra, a Seleção Brasileira faz amistoso contra a Espanha, na terça-feira (26). A partida acontecerá no Santiago Bernabéu, às 17h30 (de Brasília).