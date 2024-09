Luiz Henrique elogia Estêvão e afasta rivalidade com joia na Seleção Brasileira

Luiz Henrique durante coletiva (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 14:39 • Curitiba (PR)

Uma das novidades da lista de Dorival Júnior, Luiz Henrique afastou uma possível rivalidade com o jovem Estêvão na Seleção Brasileira. Ambos atuam como atacantes pelo lado direito e se enfrentaram nas oitavas de final da Copa Libertadores, que terminou com a classificação do Botafogo sobre o Palmeiras.

+ Gerson exalta convocados do Brasileirão e explica relação da torcida com a Seleção

- Nem conversamos sobre isso, não (confronto na Libertadores). Mas o Estêvão é um moleque muito novo, com um talento muito grande, joga muito e tem tudo para deslanchar. Quem jogar, vamos estar apoiando. Não há rivalidade, estamos na Seleção jogando juntos e vamos dar o melhor, vamos dar a vida - afirmou.

Estêvão tem 10 gols e oito assistências em 35 jogos na temporada, enquanto Luiz Henrique balançou as redes sete vezes e deu quatro passes para gol em 38 partidas.

Luiz Henrique durante coletiva da Seleção Brasileira (Foto: Guilherme Moreira / Lance!)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Provável ataque da Seleção Brasileira



A tendência é de que o ataque canarinho seja formado por Rodrygo, Vini Junior e Endrick. O atacante Raphinha, que foi titular nos jogos anteriores, não foi convocado dessa vez. A chance de um dos estreantes começar como titular é no caso de Rodrygo atuar no meio-campo e abrir uma vaga no ataque.

O Brasil terá três treinamentos até o jogo contra o Equador na sexta-feira (6), às 22h (de Brasília), no Couto Pereira.

Dorival Júnior fará a estreia na competição após cair nas quartas de final da Copa América. A Seleção ocupa a sexta posição nas Eliminatórias, com seis pontos em sete jogos, e vem de três derrotas consecutivas, para Uruguai, Colômbia e Argentina.