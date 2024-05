Dorival, técnico do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/05/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, e o preparador-físico Celso Rezende vão assistir nesta semana três jogos de times paulistas: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Eles dão sequência ao trabalho de observações técnicas. Antes de convocar os jogadores na sexta-feira (10), eles assisitiram mais de 40 jogos no Brasil e na Europa.

A série de partidas vai começar na terça-feira (14), quando Dorival e Celso vão assistir o Corinthians enfrentar o Argentino Juniors, na Neo Química Arena, pela Sul-Americana. No dia seguinte, a dupla acompanha o confronto entre Palmeiras e Independiente del Valle, pela Libertadores. Na quinta (16), eles fecham o giro pela capital paulista no Morumbis para assistir o São Paulo contra o Barcelona de Guayaquil, também pela Libertadores.

- As observações fazem parte de um trabalho constante do Departamento de Seleções. Enquanto o Dorival e o Celso estarão nos estádios, o restante da comissão técnica vai ficar no Rio planejando toda a preparação para a disputa dos dois amistosos e da Copa América. Eles estão detalhando toda a programação de trabalho dentro e fora do campo, além dos conteúdos dos treinos - afirmou o coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, Rodrigo Caetano.

O Brasil fará dois amistosos antes do início da Copa América. O primeiro será no dia 8 de junho contra o México no Texas, Já o segundo será contra os Estados Unidos, no dia 12 de junho, em Orlando, na Flórida.

A Copa América começa no dia 20 de junho. O Brasil está no mesmo grupo de Costa Rica, Colômbia e Paraguai, e Dorival convocou 23 jogadores para os dois amistosos e a disputa do torneio.

Antes, ele e os integrantes da comissão técnica percorreram o Brasil e a Europa observando os jogadores. Foram mais de 40 jogos e 50 atletas monitorados pela comissão técnica.