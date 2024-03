Dorival esboça escalação da Seleção Brasileira

Dorival Júnior durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 18:07 • Londres (ING)

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior começou a formular, no treinamento desta quarta-feira (20), uma provável escalação para o amistoso diante da Inglaterra.

Com todos os selecionados à disposição pela primeira vez, o comandante dividiu os jogadores em dois grupos. No entanto, sem indicativos claros entre titulares e reservas. As informações foram divulgadas pelo portal "Ge".

O primeiro time, que contou com 11 atletas de linha, apresentou os seguintes nomes: Danilo, Murilo, Beraldo, Ayrton; Pablo Maia, João Gomes, Andreas e Bruno; Vini Júnior, Richarlison e Savinho.

A segunda equipe, composta por 12 jogadores de linha, contou com os seguintes jogadores: Yan Couto, Fabrício Bruno, Bremer e Wendell; André, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Rodrygo e Pepê; Endrick, Raphinha e Galeno.

Além da posição de goleiro, que sofre com os desfalques de Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, as principais dúvidas de Dorival são: a dupla de zaga, que deve ser formada por Beraldo e Murilo, convocados na primeira lista, e o companheiro de Vinícius Júnior e Rodrygo na ataque.

A Seleção encara a Inglaterra no sábado (23), às 16h (de Brasília), no estádio de Wembley, em Londres, no primeiro desafio de Dorival à frente do comando técnico do Brasil.

