Dorival diz que jogadores no Brasil terão prioridade para reconvocação

Dorival Júnior afirmou que priorizará jogadores que atuam no Brasil em caso de substituições na convocação para o clássico com a Argentina. Nesta quinta-feira (20), contra a Colômbia, a Seleção perdeu Gerson e Alisson com problemas físicos, e Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães levaram o segundo cartão amarelo e estão suspensos; os lesionados passarão por nova avaliação médica.

— Com relação às possíveis alterações, nós vamos tentar priorizar aqueles que já estão no aqui país. Dentro de uma necessidade, aí sim buscaremos um nome de fora — declarou Dorival.

Condições de Alisson e Gerson

Diretor do Departamento Médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar atualizou as situações de Alisson e Gerson. O goleiro foi substituído no protocolo de concussão, enquanto o meio-campista deixou o campo com problema muscular ainda no primeiro tempo.

Segundo o Dr. Lasmar, o camisa 1 está em condições normais, e a alteração foi por precaução. Já o jogador do Flamengo sofre com dor na posterior da coxa esquerda e será reavaliado pelo DM do Brasil.

— Alisson encontra-se normal. Ele está completamente normal, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, e estava consciente e orientado o tempo todo. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouco mais lento, com alguma possibilidade de concussão. Então nos causou suspeita, e o recomendado e substituir o jogador — explicou o médico da Seleção.

— O Gerson saiu se queixando de uma dor na região posterior da coxa esquerda. Ele também vai conosco para fazer os exames de imagem e exames complementares. Assim que tivermos notícias, nós informaremos — declarou o Dr. Lasmar.

Jogadores na pré-lista da Seleção

Para os lugares dos possíveis cortados, Dorival Júnior pode chamar atletas da pré-lista de convocados entregue à Conmebol. Com o técnico priorizando jogadores que atuam no futebol brasileiro, os favoritos a ganharem oportunidades são: os goleiros Hugo Souza (Corinthians) e Weverton (Palmeiras), o zagueiro Fabrício Bruno (Cruzeiro) e o meio-campista Alisson (São Paulo). Confira a relação completa abaixo.

GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City), Hugo Souza (Corinthians), Lucas Perri (Lyon), Weverton (Palmeiras).

ZAGUEIROS: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Danilo (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Murillo (Nottingham Forest).

LATERAIS: Dodô (Fiorentina), Abner (Lyon), Alex Sandro (Flamengo), Alex Telles (Botafogo), Douglas Santos (Zenit), Guilherme Arana (Atlético-MG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo);

MEIO-CAMPISTAS: Alisson (São Paulo), André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Éderson (Atalanta), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar Jr. (Santos), Oscar (São Paulo);

ATACANTES: Antony (Real Betis), Bruno Henrique (Flamengo), Endrick (Real Madrid), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Galeno (Al-Ahli), Igor Jesus (Botafogo), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Rodrygo (Real Madrid), Samuel Lino (Atlético de Madrid), Savinho (Manchester City), Vinicius Jr. (Real Madrid), Yuri Alberto (Corinthians).