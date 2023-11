- No caso do Endrick, especificamente, é um jogador que tem potencial para ser um daqueles grandes talentos. A gente não sabe se isso vai se confirmar ou não. A convocação não é uma pressão, é um prêmio e também uma visão de futuro do que esse garoto pode ser. Um menino nascido em 2006 conseguir produzir o que ele produz há muito tempo, me chama atenção. E nesse momento específico da convocação, ele vive seu melhor momento jogando contra grandes equipes do Brasil e conseguindo se sobressair - afirmou o treinador, na entrevista coletiva realizada após o anúncio da convocação, nesta segunda-feira (6), no Rio de Janeiro (RJ).