Pressionado, o técnico Carlos Alberto Parreira quase pediu demissão durante as Eliminatórias, mas a Seleção Brasileira contou com tropeços da Bolívia e do Equador, e terminou em primeiro lugar no Grupo B, com 17 pontos. As dificuldades foram esquecidas com uma campanha memorável na Copa do Mundo de 1994, que culminou com o tetracampeonato.