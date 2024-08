Cuidadora de Zagallo cobra R$ 190 mil à família por ‘ambiente de trabalho hostil’

Zagallo recebendo vacina da Covid (Foto:Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 13:58 • Rio de Janeiro

Uma cuidadora não identificada de Zagallo, ídolo da Seleção Brasileira, entrou com um processo trabalhista na justiça do Rio de Janeiro solicitando uma indenização de R$ 190 mil da família do 'Velho Lobo' por assédio moral. Segundo a mulher, ela trabalhava em um 'ambiente hostil e humilhante'

Zagallo faleceu por falência múltipla de órgãos, às 23h41 (horário de Brasília), no Hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde estava internado desde o dia 26 de dezembro.

Ídolo da Seleção Brasileira, Zagallo faleceu aos 92 anos (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

A cuidadora, que dormia em um colchão no quarto do ex-jogador, alegou não ter condições mínimas de descanso, precisando estar disponível 24h por dia. Além do ambiente de trabalho degradante, a mulher também acusa o filho do ex-jogador, Mário Cesar por assediá-la moralmente. O filho de Zagallo não se pronunciou sobre o processo que está sendo movido desde abril de 2024.

A ação é sigilosa, mas foi acessada pelo colunista Diego Garcia, do portal UOL.