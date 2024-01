CONFIRA O CALENDÁRIO DA SELEÇÃO BRASILEIRA EM 2024:



Brasil x Espanha - Sem data definida - Data Fifa (18 a 26 de março) - Amistoso

Brasil x Inglaterra - 23 de março - Amistoso



Brasil x Costa Rica ou Honduras - 24 de junho - Copa América

Brasil x Paraguai - 28 de junho - Copa América

Brasil x Colômbia - 2 de julho - Copa América



Brasil x Equador - 5 de setembro - Eliminatórias da Copa do Mundo

Paraguai x Brasil - 10 de setembro - Eliminatórias da Copa do Mundo

Chile x Brasil - 10 de outubro - Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil x Peru - 15 de outubro - Eliminatórias da Copa do Mundo

Venezuela x Brasil - 14 de novembro - Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil x Uruguai - 19 de novembro - Eliminatória da Copa do Mundo