O Brasil entrou em campo já classificado para o quadrangular final do Pré-Olímpico. Por esse motivo, o técnico Ramon Menezes poupou os titulares e escalou um time repleto de reservas. Para a Venezuela, o jogo valia a classificação e o time jogou com seriedade e não deu chances para a Seleção Brasileira. Os donos da casa dominaram a partida e abriram 2 a 0 com 30 minutos de jogo, com Segovia. Na segunda etapa, Ramon colocou em campo titulares como Endrick e Marlon Gomes, mas a Venezuela marcou mais um, com Rikelme, contra. O Brasil descontou com um lindo gol de Alexander, já nos minutos finais.