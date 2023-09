Nesta terça-feira (5), a Seleção Brasileira fez seu primeiro treino na Data Fifa em Belém (PA), foi também a primeira atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. Com elenco quase completo e Neymar à disposição, o trabalho foi feito no gramado do Mangueirão, palco do duelo com a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que acontece na sexta (8), às 21h30 (de Brasília).