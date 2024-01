⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Brasil não fez uma boa estreia. O time teve muitas dificuldades para criar chances de gol, mesmo estando à frente do placar desde os 3 minutos de jogo. Endrick recebeu em velocidade e tocou na saída do goleiro. No segundo tempo, o Brasil aumentou o ímpeto, acertou a trave com Marquinhos, voltou a marcar com Endrick, mas o atacante estava em impedimento. A Bolívia chegou a assustar com chutes de fora da área, mas no fim, deu Brasil.