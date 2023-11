Marcos Leonardo desafiou, durante todo o ano, pressão absurda para atuar no Santos. Além do fantasma do rebaixamento rondando o clube, o atacante enfrentou eliminações traumáticas, constantes trocas de treinador, conflitos com a torcida e forte assédio do futebol europeu. Mesmo assim, nada disso abalou o psicológico do garoto de 20 anos, que faz temporada espetacular "apesar dos pesares". É possível que ele não sentisse a pressão de jogar na Seleção Brasileira e encararia entrar no time em uma "bucha", como durante a derrota por 2 a 1 para a Colômbia.