O técnico Maurício Barbieri fez muitos elogios a Carlo Ancelotti, anunciado em maio pela CBF para comandar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Mas, no primeiro episódio do 'Fala, professor!', Barbieri declarou ao Lance! que não via a necessidade da contratação do italiano. Para ele, o Brasil deveria seguir sendo treinado por alguém do País.

continua após a publicidade

➡️Olho neles, Ancelotti!: destaques da semana têm Kaio Jorge, Arthur Cabral e Marcos Antônio

— Ancelotti um treinador indiscutível, um super vencedor, e me parece ser um ser humano muito bacana, e especial. Confesso para vocês que eu, como treinador brasileiro, fiquei com um sentimento… Eu gostaria que fosse um treinador brasileiro. Manter uma marca de ser sempre um treinador brasileiro, a gente ganhou muito com treinadores brasileiros — declarou Barbieri.

— Não acho que fosse uma necessidade a vinda do Ancelotti. Mas, volto a dizer, acho um treinador indiscutível. O mérito que ele tem, pelo que ele construiu na carreira, acredito que pode agregar bastante — acrescentou o técnico brasileiro.

continua após a publicidade

Barbieri exalta opinião de Ancelotti sobre proposta de jogo

Preferências à parte, Maurício Barbieri exaltou a primeira entrevista de Carlo Ancelotti como técnico da Seleção Brasileira, destacando o trecho em que o italiano falou sobre qual seria a proposta de jogo da equipe.

— Questionaram a forma de jogar, se ia ser propositivo ou reativo, e ele falou: "Olha, tem momentos que eu vou ser propositivo, tem momentos que eu vou ser reativo. Eu preciso que a minha equipe saiba fazer as duas coisas, que ela seja a mais completa possível, que possa jogar de diferentes formas" — recordou Barbieri.

continua após a publicidade

— Muitas vezes a gente acaba engessando, "Ah, fulano era só isso, fulano era só aquilo". Essa fala do Ancelotti foi muito bacana, porque eu acho que ela dá mais eco, mais ressonância, ao que muitos treinadores já vinham falando, mas muitas vezes não tinham o peso que tinha o Ancelotti.