Novo uniforme de clube da Série A viraliza: ‘Mais bonito que o do Brasil’

O Mirassol irá jogar pela primeira vez no Maracanã, neste sábado (8), contra o Flamengo, pela 19ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, a diretoria do clube paulista promoveu o lançamento de um novo uniforme para a temporada, que tem como base a Seleção Brasileira.

Assim como o Brasil, a equipe paulista também usa as cores amarelo e verde como as principais. Devido a importância da estreia no principal estádio do futebol nacional, o Mirassol resolveu realizar uma homenagem a Seleção de 1970, que foi campeã do Mundo.

Como de costume, o uniforme da equipe paulista é predominantemente amarelo. Só que desta vez, as golas e as mangas apresentam detalhes verdes em referência ao uniforme usado pela Seleção Brasileira. Além disso, o short do kit que será usado na partida contra o Flamengo será azul.

O lançamento repercutiu rapidamente nas redes sociais. Torcedores de diversos clubes brasileiros aprovaram a nova camisa do Mirassol. Veja a repercussão abaixo:

Flamengo x Mirassol

As equipes se enfrentam neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), no Marcanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. O confronto marca o fim do primeiro turno do campeonato nacional. Até o momento, as equipes ocupam respectivamente a 1ª e 5ª colocação.

Vale destacar, que a campanha do Mirassol tem sido uma grande surpresa. O clube, que disputa sua primeira Série A da história, tem surpreendido rivais da elite do futebol brasileiro, tendo um aproveitamento exemplar dentro de casa.

A campanha da equipe do técnico Rafael Guanaes chegou a chamar atenção de jornais europeus. No primeiro turno foram sete vitória, sete empates e apenas duas derrotas.