É possível fazer um paralelo desse desempenho negativo do Brasil com o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Em 33 partidas disputadas, o Tricolor sofreu 42 gols, o que faz com que o Time de Guerreiros tenha a 12ª pior defesa da competição. O Cruzeiro, que está na zona do rebaixamento, foi vazado apenas 28 vezes.