A Seleção Brasileira entra em campo duas vezes em setembro: no dia 8, para enfrentar a Bolívia; e no dia 12, para encarar o Peru. O primeiro jogo ocorre no Mangueirão, no Pará, às 21h45, enquanto o segundo duelo acontece em Lima. Os duelos são válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.