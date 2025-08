CBF acompanha evolução de Neymar e desempenho coloca jogador no radar da Seleção

Autor de dois gols na vitória do Santos por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (4), Neymar foi o herói santista que ajudou o time a deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) observa com atenção a retomada de Neymar no Santos. A presença do diretor de seleções Rodrigo Caetano, do coordenador Juan Santos e do preparador físico da comissão de Carlo Ancelotti, Cristiano Nunes, no estádio, não foi por acaso. Nunes também esteve no treino anterior à partida, em Santos, para avaliar de perto a condição médica e física do jogador, que não atua pela Seleção desde que sofreu grave lesão no joelho contra o Uruguai, em outubro de 2023.

Neymar elogia Morumbis e reprova gramado do Allianz Parque: 'Me incomoda'

Nos últimos cinco jogos, Neymar foi titular em todos, jogando os 90 minutos — sequência inédita desde a contusão. No período, soma 3 gols, 1 grande chance criada, 16 passes decisivos e 9 finalizações certas em 17 tentativas. Ainda sofre com a eficiência física — apenas 4 dos 15 dribles foram bem-sucedidos, com 38% de aproveitamento nos duelos. No entanto, já são 19 faltas sofridas, evidência de sua influência ofensiva.

No Santos, a avaliação é de que Neymar ainda não atingiu o auge físico, mas se aproxima disso. Mesmo assim, para integrantes da comissão técnica do Peixe, é de que mesmo assim o camisa 10 já reúne condições para ser convocado. Isso porque, segundo o Lance! apurou, para o Santos, a qualidade técnica de Neymar ainda se sobressai.

Com o Santos em breve atuando apenas uma vez por semana, a expectativa é de melhora na recuperação e desempenho.

Na Seleção, Neymar soma 128 partidas (123 como titular), 79 gols e 57 assistências — uma participação em gol a cada 78 minutos.

Questionado na zona mista sobre um possível retorno à Seleção, Neymar foi direto. — Eu não preciso provar nada para ninguém —.afirmou o atacante.

Pelo que apresentou até aqui, a capacidade técnica do atacante o coloca como forte nome para a próxima convocação, nos jogos contra Chile, no Maracanã, e Bolívia, na altitude de El Alto.