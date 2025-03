Ficha do jogo ARG BRA 14ª rodada Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo Data e Hora Terça-feira, 24 de março, às 21h Local Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG) Árbitro Andre Rojas (COL) Assistentes Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) Var John Perdomo (COL) Onde assistir

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25) pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG), e terá transmissão da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Sportv

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No histórico do confronto entre Argentina e Brasil são 109 partidas disputadas: 40 vitórias albicelestes, 26 empates e 43 triunfos canarinhos. Na tabela do torneio classificatório, o time de Lionel Scaloni lidera a ponta com 28 pontos, enquanto os treinados por Dorival Júnior alcançaram os 21 na última rodada, assumindo a terceira posição.

Tudo sobre o jogo entre Argentina e Brasil (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Argentina x Brasil

14ª rodada — Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG);

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada);

🟨 Arbitragem: Andre Rojas (árbitro), Alexander Guzman (COL) e Richard Ortiz (COL) assistentes;

🖥️ VAR: John Perdomo

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

🔵⚪ Argentina (Técnico: Lionel Scaloni)

Emiliano Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Paredes, Mac Allister, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Thiago Almada, Julián Álvarez.

❌ Desfalques: Nico González (suspenso por expulsão) e Lionel Messi e Lautaro Martínez (lesionados);

❓Dúvidas: De Paul (desconforto muscular).

continua após a publicidade

🟢🟡 Brasil (Técnico: Dorival Júnior)

Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Savinho.

❌ Desfalques: Alisson (protocolo de concussão da Fifa), Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães (suspensos por cartão amarelo).

➡️ Argentina x Brasil: qual elenco vale mais? Compare os valores