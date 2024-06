Yan Couto, lateral da Seleção Brasileira, em partida contra o Uruguai nas eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Vitor Silva/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro

Na última semana, o lateral da Seleção Brasileira, Yan Couto, revelou que se apresentou à concentração para os amistosos antes da Copa América atendendo um pedido da CBF: tirar a tintura rosa do cabelo. O Lance! detalhou algumas recomendações da cartilha.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo apuração do Lance!, não foi dada nenhuma ordem ao Yan para que ele tirasse o cabelo rosa. A CBF tem uma cartilha com algumas recomendações para todos os jogadores, que incluem questões de comportamento no extracampo. Confira algumas:

Atenção para assuntos polêmicos nas redes sociais.

Atenção especial para racismo, assédio e apostas.

Restrição sobre telefones não existe.

Telefone no silencioso durante o jantar

Telefone no silencioso no vestiário

Não filmar situações internas

Cumprimentar a torcida que estiver presente antes e depois do jogo

– Foi um pedido, basicamente. Falaram que o rosa é meio 'vacilão' assim. Eu não acho, mas vou respeitar, né. Me pediram, vou fazer - declarou o lateral em entrevista ao “Uol”.



Em sua primeira convocação, em outubro de 2023, ainda com Fernando Diniz como técnico, Yan Couto chegou a jogar com o cabelo rosa pela Seleção Brasileira nas eliminatórias contra a Venezuela e o Uruguai.

Yan Couto em partida contra o Uruguai no Estadio Centenario em Montevideu pelas Eliminatórias 2026. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Após essa entrevista, a CBF divulgou uma nota nas redes sociais negando que tenha pedido para o jogador se apresentar sem o cabelo colorido.

– A CBF reafirma seu compromisso com a liberdade, a pluralidade, o direito à autoexpressão e livre construção da personalidade de cada indivíduo que trabalhe na entidade ou defenda a Seleção Brasileira. Para a entidade, o desempenho do colaborador fala por si só.

Segundo a entidade, o cabelo 'platinado' não faz parte da lista, e as restrições foram discutidas com os atletas, não impostas. Alguns jogadores se apresentaram com o cabelo dessa forma e não foram advertidos.



Isabelle Costa, enviada especial do Lance!