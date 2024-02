Buscando classificação para os Jogos de Paris 2024, o Brasil enfrenta o Paraguai nesta segunda-feira (5),

às 17h (de Brasília), pelo Pré-Olímpico. A partida acontece no estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN), e vale pelo quadrangular final do torneio. As outras equipes que disputam esta fase são Argentina e Venezuela, que duelam às 20h deste dia 5 de janeiro.