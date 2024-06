Brasil x México: como foi o último encontro entre as seleções?

Foto: AFP







Copiar Link

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 08/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Tradicional, o confronto entre Brasil e México não é fácil para a Seleção Brasileira. Mesmo com a vantagem no histórico geral, os dois times fazem embates ferrenhos desde sempre, e isso não vai ser diferente neste sábado (8), às 22h, no Kyle Field. O encontro será o primeiro desde a Copa de 2018. Relembre!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neymar e Firmino decidiram para o Brasil

Em um jogo pegado, Brasil e México decidiam uma vaga nas quartas da Copa do Mundo. Do lado mexicano, as estrelas eram Carlos Vela, Rafa Marquez e, como sempre, Ochoa. Para o Brasil, os nomes de Neymar, Coutinho e Firmino se destacavam.

O México começou o jogo melhor, mas a partida logo ficou equilibrada. Produzindo bastante, o Brasil parou na grande atuação de Ochoa, que já estava engasgado nas gargantas brasileiras desde 2014, em um empate por 0 a 0.

Em grande fase, Neymar conduzia o time do Brasil. Após um primeiro tempo empatado, o camisa 10 aproveitou cruzamento de William e abriu o placar. No fim, Firmino marcou e definiu o placar de 2 a 0 para o Brasil.

AFP

Estatísticas de Brasil x México

São 41 confrontos na história do futebol. Nestes, o Brasil venceu 24, o México venceu 10 e outros sete terminaram empatados. No último encontro, na Copa de 2018, vitória brasileira por 2 a 0, com grande atuação de Neymar e Roberto Firmino, autores dos gols. A última vitória mexicana aconteceu em um amistoso disputado em 2012.

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Brasil com o México (onde assistir, horário, escalações e local).

Confira abaixo todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Brasil com o México (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x México - Amistoso

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 22h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Kyle Field, no Texas (Estados Unidos)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

🟨 Árbitro e assistentes: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRASIL (Técnico: Dorival Jr.)

Bento (Alisson); Yan Couto, Bremer, Beraldo e Guilherme Arana; João Gomes, Douglas Luiz (Bruno Guimarães) e Andreas Pereira; Pepê, Endrick e Gabriel Martinelli.

MÉXICO (Técnico: Jaime Lozano)

José Rangel; Brian García, Victor Guzmán, Jesús Orozco e Gerardo Arteaga; Edson Álvarez e Carlos Rodríguez (Fernando Beltran); Alexis Vega (Roberto Alvarado), Santiago Giménez (Orbelín Pineda) e Uriel Antuna (Cesar Huerta); Guillermo Martínez.

Astros da Seleção Brasileira podem ser preservados; saiba onde assistir a Brasil x México (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)