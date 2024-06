Brasil x Estados Unidos: relembre a única derrota da Seleção

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 11/06/2024 - 15:23 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil já enfrentou os Estados Unidos em algumas ocasiões. Amistoso, Copa América, Copa das Confederações… Não faltaram oportunidades para os norte-americanos vencerem a Seleção Brasileira, mas esse feito só aconteceu uma vez. Relembre!

A única derrota

Jogando em Los Angeles, Brasil e Estados Unidos disputaram uma vaga na decisão da Copa Ouro de 1998. No time brasileiro, os nomes de Taffarel, Zinho, Edmundo e Romário faziam contraste com Cobi Jones, Brian McBride e Preki.

Aos 60', Preki saiu do banco e, cinco minutos depois, abriu o placar para os norte-americanos após um bonito chute de fora da área. Os EUA avançaram para a decisão e perderam para o México por 1 a 0.

Estatísticas de Brasil x EUA

Em 20 jogos disputados ao longo da história, o Brasil conquistou 19 vitórias e sofreu só uma derrota. A maior goleada do confronto também é brasileira, em um 3 a 0 em 1992. No último encontro, em 2018, vitória do Brasil por 2 a 0. Desde 1999, são 11 vitórias seguidas, com apenas sete gols sofridos e 28 marcados.

