Brasil x Argentina; confira as escalações do jogo pelo Sul-Americano Sub-20

Brasil x Argentina se enfrentam na noite desta quinta-feira (13), pelo Sul-Americano Sub-20. E os técnicos anunciaram as escalações para a partida, que pode definir o campeão da competição, com uma rodada de antecedência.

Na quarta rodada do hexagonal final, a partida acontece às 22h (de Brasília), no Estádio Nacional Brígido Iriarte, na Venezuela. O primeiro encontro entre as equipes na competição foi marcado por uma goleada de 6 a 0 em favor da Argentina.

Argentina enfrenta o Brasil no Sul-Americano Sub-20 (Foto: Edison GAMEZ / AFP)

Agora o Brasil pode sair de campo esta noite com a taça na mão. As duas equipes têm nove pontos na tabela, mas se o Brasil vencer, vai a 12 pontos e, mesmo que perca na última rodada, o time não poderá ser ultrapassado, pois venceu o confronto direto, sendo o primeiro critério de desempate. O mesmo cenário se aplica à Argentina. Em caso de empate, o campeão será definido no final de semana.

O técnico Ramón Menezes perdeu o atacante Nathan Fernandes. Ele sofreu uma lesão na coxa esquerda durante o jogo contra o Uruguai. Ele está em tratamento intensivo e retornará ao Brasil com a delegação na segunda-feira (17), após o jogo com o Chile.

Assim o Brasil vai para o jogo decisivo com: Felipe Longo; Gabriel Silva, Jair, Iago, Leandrinho; Moscardo, Bidon; Rayan, Pedrinho, Gustavo Prado; Wesley.

A Argentina, que também pode ser campeã, está escalada pelo técnico Diego Placente com: Martinet; Gorosito, Giménez e Ramírez; Subiabre, Acuña, Delgado, Echeverri e Soler; Carrizo e Hidalgo.