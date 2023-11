O Brasil caiu duas posições e saiu do terceiro para o quinto lugar no Ranking da Fifa, atualizado nesta quinta-feira (30). Esta é a pior colocação da Seleção Brasileira desde agosto de 2016, quando apareceu na nona posição. A queda é explicada pelos resultados recentes da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.