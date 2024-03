Brasil goleia a Argentina por 5 a 0 e avança na Copa Ouro. (Foto: Leandro Lopes/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/03/2024 - 07:00 • San Diegp (EUA)

A Seleção Brasileira disputa neste domingo (10) o título da Copa Ouro Feminina, torneio organizado pela CONCACAF com as melhores equipes das Américas do Norte, Central e Sul, e terá pela frente os Estados Unidos, seleção mais condecorada do futebol feminino mundial.

Na briga pelo título inédito, o time de Arthur Elias terá que quebrar um tabu que já dura mais de 30 anos: vencer as norte-americanas em sua casa pela primeira vez. Das 10 partidas realizadas entre as duas equipes no país todas foram vencidas pelos EUA.

Em 2000, a Seleção bateu na trave e foi vice-campeã diante dos Estados Unidos, que são as maiores vencedoras do torneio, com nove títulos. Com isso, a busca pela primeira conquista é uma oportunidade de exorcizar um fantasma antigo.

Além da invencibilidade em casa, os Estados Unidos são um carrasco de longa data do Brasil, vencendo 23 das 30 partidas realizadas entre as duas equipes. As mais memoráveis são as disputas pelo Ouro Olímpico em 2004 e 2008, na qual as norte-americanas triunfaram sobre os times que tinham Marta como a grande estrela.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2023, pela SheBelieves Cup. Na partida, as americanas saíram com a vitória por 2 a 1. O gol brasileiro foi marcado por Ludmila. Caso o Brasil vença, será a primeira vitória em quase uma década, a última aconteceu em dezembro de 2014 numa partida amistosa com hat-trick de Marta.

<small>Derrota do Brasil para os Estados Unidos na SheBelieves Cup. (Foto: Sam Robles/CBF</small>)

“Caso o Brasil vença a Copa Ouro, pelo contexto de ser uma vitória em cima dos Estados Unidos que é a seleção com o maior número de títulos mundiais e olímpicos, pode ser sim considerada uma grande conquista para o futebol brasileiro. Até porque a Seleção Brasileira desempenhou bem em muitos anos, mas sempre bateu na trave nos grandes títulos. Essa pode ser a maior conquista internacional do Brasil até o momento no futebol feminino analisando todo o contexto de quem é o adversário e da dificuldade que é vencer elas lá na casa delas”, declarou Camilla Garcia, narradora dos canais ESPN e especialista da modalidade.

Após vexame na Copa do Mundo e demissão da treinadora Pia Sundhage, a busca pelo ex-treinador do Corinthians e a boa campanha na competição, retomou a confiança na Seleção Feminina. O Brasil tem a melhor campanha da Copa Ouro até então.

📊 NÚMEROS DA SELEÇÃO BRASILEIRA COM ARTHUR ELIAS NO COMANDO:

⚔️ 9 jogos

✅ 7 vitórias

❌ 2 derrotas

📊 77.8% aproveitamento

⚽ 20 gols marcados

🚫 8 gols sofridos