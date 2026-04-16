Brasil perde para Colômbia e é eliminado do Sul-Americano Sub-17

A Seleção Brasileira Sub-17 perdeu para a Colômbia por 3 a 0 e foi eliminado nas semifinais do Sul-Americano Sub-17. Na partida disputada no Defensores del Chaco, os colombianos neutralizaram o Brasil e, com gols de Jose Rafael Escorcia (2x) e Adrian Mosquera chegaram na decisão da competição.

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O adversário da Colômbia será o vencedor do confronto entre Equador e Argentina, que será disputado às 23h (de Brasília). Já o Brasil irá encarar quem perder da outra semifinal para a disputa do terceiro lugar

Como foi Brasil x Colômbia?

O primeiro tempo foi de mais chances da Colômbia, que parou no goleiro com grandes defesas de Vitor Wachter. Do outro lado, o Brasil teve jogo pouco inspirado, sem conseguir produzir chances reais de gol. Na segunda etapa os colombianos abriram o placar com um golaço de Adrian Mosquera, que acertou um chute de rara felicidade de fora da área.

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Poucos minutos depois, em contra-ataque rápido, Matias Caicedo encontrou Jose Rafael Escorcia com um passe de três dedos e o jogador da base do Atlético Nacional superou Vitor Wachter e ampliou a vantagem aos colombianos. Já no minuto final, em cobrança de falta de longa distância, Escorcia fez um golaço e sacramentou a vitória da Colômbia sobre a Seleção Brasileira.

Jogadores da Colômbia comemoram vitória no Sul-Americano Sub-17 (Foto: Reprodução/Conmebol)

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