O Brasil estreou no quadrangular final do Pré-Olímpico com derrota para o Paraguai, por 1 a 0, em Caracas, na Venezuela. O gol foi marcado por Peralta, de cabeça, nos acréscimos do primeiro tempo. O atacante Endrick ainda teve um pênalti defendido pelo goleiro Ángel González quando o jogo estava 0 a 0.