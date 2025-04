Escândalo na CBF: reportagem mostra local de câmeras escondidas

Em meio a uma onda de polêmicas envolvendo exposições de gastos milionários e uma possível interferência no afastamento de seis jornalistas da ESPN, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) teve seu nome citado em mais uma controvérsia. Segundo a reportagem do portal "Leo Dias", a entidade do futebol brasileiro, a mando do presidente Ednaldo Rodrigues, instalou câmeras de seguranças em diversos pontos da sede, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Nas imagens divulgadas pelo portal, é possível ver que as câmeras ficavam localizadas em aparelhos falsos do sistema de incêndio da entidade. Todas as imagens e áudios coletados eram enviados a um computador que ficava na sala de Ednaldo Rodrigues.

Além disso, em áudio, Haroldo Aguiar, funcionário do setor de tecnologia da informação da CBF, passou orientação para se infiltrar em grupo de funcionários da entidade durante a Copa do Mundo no Catar, em 2022. De acordo com o portal, os áudios e mensagens que colocam em evidência ordens internas dadas pelo presidente Ednaldo Rodrigues.

Confira as imagens:

Câmeras eram escondidas em equipamentos falsos do sistema anti-incêndio do restaurante (Foto: Reprodução)

CBF se pronuncia sobre afastamento de jornalistas da ESPN

A ESPN afastou seis jornalistas por conta de críticas à atual gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), presidida por Ednaldo Rodrigues. Tratam-se de Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares. Em contato com o Lance!, a entidade negou qualquer tipo de envolvimento na decisão da emissora.

O afastamento dos comunicadores aconteceu por conta de pronunciamentos feitos na edição do programa "Linha de Passe", da última segunda-feira (9). Na ocasião, a tradicional mesa redonda comentou sobre as denúncias publicadas pela revista "Piauí". O veículo expôs gastos milionários da maior entidade do futebol brasileiro.

O conteúdo do programa repercutiu de forma negativa nos bastidores da emissora. Vale destacar, que o canal e a federação apresentam uma parceria pelos direitos de transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira a nota da CBF abaixo:

Não procede. A CBF respeita a liberdade de imprensa com responsabilidade e não pede interferências de nenhum tipo na linha editorial de veículos de comunicação. Qualquer narrativa diferente desta é mentirosa e leviana