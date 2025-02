Dirigentes de 12 clubes que integram a Liga Forte União (LFU) se encontraram nesta terça-feira (25) com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. O encontro aconteceu na sala da presidência da confederação, e os assuntos variaram da tentativa de criação de uma liga única até questões envolvendo a nova comissão de arbitragem.

A reunião com os cartolas, de clubes das Séries A e B, foi mais informal, sem nenhuma definição ou compromisso oficial firmado. De acordo com a LFU, foram tratadas questões como receitas comerciais, operacionais e financeiras da Série B, além da participação na reformulada Comissão de Arbitragem da CBF.

— Representamos um grupo de clubes muito plural, temos clubes das três divisões, de todas as regiões do País. Viemos conversar sobre pautas coletivas e não são só da LFU — afirmou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

— Tudo o que a gente fala aqui vale para todos os clubes que fazem parte do ecossistema do futebol brasileiro. Então, tratamos de temas técnicos, falamos sobre calendário, arbitragem e questões específicas da Série B — acrescentou o dirigente.

Liga única foi tema de encontro a CBF

Presidente do Sport, Yuri Romão declarou que o debate em torno da criação de uma liga única — atualmente, há dois grupos, a LFU e a Libra — precisa ser intensificado, e disse que vê apoio da CBF em torno disso.

— A gente precisa aproveitar esse momento de transformação. A gente busca, enquanto clubes de futebol, a junção de vários clubes em prol de uma liga — comentou Romão.

O Lance! apurou que alguns dos presentes também fizeram comentários sobre a polêmica envolvendo o uso de gramados sintéticos, mas apenas de forma superficial. O tema deverá ser abordado nos Conselhos Técnicos das Séries A e B do Brasileirão, que irá reunir dirigentes de todos os clubes. Os dois conselhos ainda não têm data marcada para acontecer, mas deve ficar para depois do Carnaval.