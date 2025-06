Carlo Ancelotti teve um sentimento diferente ao estrear pela Seleção Brasileira. Mesmo com o empate, o técnico expôs que está encantado e que é um presente comandar o Brasil.

- Minha primeira partida comandando uma seleção, meu coração sentiu algo especial. Estive no banco em mais de 1800 partidas e esta foi especial. Creio que posso fazer uma avaliação desse primeiro período, fiquei feliz com a recepção. Me sinto encantado em trabalhar com a CBF e, para mim, é um presente estar aqui.

Questionado sobre a comunicação com os jogadores, Ancelotti afirmou que a Seleção tentou fazer tudo o que foi pedido. No entanto, o técnico ponderou que o time poderia trabalhado melhor para sair do Equador com uma vitória.

- O que falamos antes da partida, eles tentaram fazer. A equipe jogou bem. Na minha opinião, não cedemos oportunidades claras a uma equipe forte. Como eu disse, se podia trabalhar melhor o jogo com bola, mas temos algo a melhorar para a próxima partida contra o Paraguai.

Com o empate diante do Equador, o Brasil chegou aos 22 pontos e se manteve provisoriamente na 4ª posição na tabela das Eliminatórias. Apesar do resultado frustrante, se vencer o Paraguai na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, a Seleção ficará bem perto da vaga na Copa do Mundo de 2026. Com 24, os equatorianos estão praticamente classificados. Na terça, eles encaram o Peru fora de casa.

Confira mais respostas de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira:

O QUE NÃO PODE SE REPETIR?

- Como eu disse, faltou um pouco de ataque. O Equador defendeu bem, não foi tão simples achar espaço entrelinhas, dificuldade na saída, nem sempre tivemos a bola limpa no último terço. Não quero colocar desculpas, mas o campo não foi tão simples de se jogar nestas condições.

DIFERENÇA ENTRE EUROPA E AMÉRICA DO SUL

- Muito bom ambiente. Nos receberam bem, foi um ambiente fantástico. Obviamente, os torcedores estavam apoiando a seleção deles, mas um clima bom. Saímos daqui com confiança, com um bom ponto e vamos para ganhar a próxima partida.