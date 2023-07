Craque da seleção brasileira e maior jogadora da história do futebol feminino, Marta utilizou sua conta no Instagram para homenagear a namorada Carrie Lawrence, que completou 26 anos neste sábado (15). Embora a camisa 10 do Orlando Pride trate a sua vida pessoal nas redes de forma reservada, ela publicou um vídeo com fotos ao lado de sua companheira.