O ciclo de preparação para a Copa do Mundo feminina foi encerrado. Após vencer a Alemanha por 2 a 1, em abril, a Seleção Brasileira emplacou mais uma vitória, desta vez uma goleada de 4 a 0 diante do Chile, neste domingo (02), no último amistoso antes do Mundial. Os gols da partida foram marcados por Gabi Nunes, Duda Sampaio e Luana, ainda no primeiro tempo, e Geyse, na segunda etapa.