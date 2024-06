Alisson e Bento disputam a titularidade da Seleção Brasileira

Seleção Brasileira já desembarcou em College Station, no Texas, onde realizará amistoso contra o México (Foto: Flickr / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira encara o México neste sábado (8), em amistoso preparatório para a Copa América 2024. A bola vai rolar a partir das 22h (Brasília), no Estádio Kyle Field, no Texas (Estados Unidos). O técnico Dorival Junior já esboçou o time que deve ir a campo, com apenas uma dúvida: o goleiro.

O goleiro Ederson, do Manchester City, foi cortado devido a uma lesão na órbita ocular. Com isso, Rafael, do São Paulo, foi convocado e deve ser a terceira opção, deixando a briga pela titularidade da Seleção Brasileira entre Alisson, do Liverpool e Bento, do Athletico.

Em outro momento, Alisson seria o substituto claro de Ederson, no gol da Seleção Brasileira. Porém, as boas atuações de Bento nos amistosos contra Inglaterra e Espanha geraram algumas dúvidas na cabeça de Dorival Junior.

Alisson chegou antes do Benton aos treinos da Seleção Brasileira (Foto: Flickr / CBF)

COMPARATIVO ENTRE OS DOIS GOLEIROS:

Contra Inglaterra e Espanha, o goleiro do Athletico somou oito defesas em 11 chutes na direção do gol. Ou seja, salvou o Brasil em 72,7% das finalizações precisas sofridas. Enquanto o experiente goleiro do Liverpool, nos seus dois últimos duelos pelo Brasil, realizou nove defesas em 12 chutes certos cedidos. Assim, salvou a seleção em 75% das finalizações adversárias no sentido da meta.

Neste Brasileirão, em sete jogos, Bento defendeu 85% dos chutes certos e sofreu quatro gols, segundo o Sofascore. Já na edição passada da competição, os números seguem positivos, tendo em vista que salvou o Furacão em 74% dos arremates precisos, ainda que tenha sido vazado 36 vezes em 33 partidas. Alisson, por sua vez, também se destaca, apesar de ter estatísticas menos positivas do que o concorrente. Em 28 partidas da Premier League 2023/24, ele defendeu 73% das finalizações certas e sofreu 31 gols.

Bento se juntou a delegação na última terça-feira (4) (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO PARA O JOGO CONTRA O MÉXICO:

Alisson ou Bento; Yan Couto, Bremer, Beraldo, Arana; João Gomes, Douglas Luiz, Pepê; Savinho, Endrick, Martinelli. Técnico: Dorival Junior.