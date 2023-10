André ainda não teve muitos minutos em campo com a Seleção Brasileira, mas é um dos principais conhecedores de Diniz neste elenco atual. Dessa forma, ele sabe bem como é a postura do treinador no clube e quando veste a canarinho. De acordo com o volante, o comandante pega um pouco mais leve no período em que defende o escudo da CBF, apesar de se alterar em alguns momentos.