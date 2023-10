A Seleção Brasileira está em Cuiabá-MT se preparando para dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro contra a Venezuela, nesta quinta-feira (12), e depois diante do Uruguai, fora de casa, na terça (17). Quem deve pintar entre os titulares nessa Data Fifa é Gabriel Jesus, que agradou ao técnico Fernando Diniz nas últimas duas partidas. E o atacante já sabe bem o que fazer para se manter nas graças do treinador: fazer o que fazia no Palmeiras e no Manchester City-ING.