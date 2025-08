O Brasil perdia por 1 a 0 para a Colômbia na final da Copa América Feminina, disputada em Quito (EQU) neste sábado (2), mas conseguiu o empate em cobrança de pênalti no fim do primeiro tempo. A penalidade foi assinalada após a colombiana Carabalí acertar uma cabeçada em Gio Garbelini fora do lance. No entanto, a dúvida era se a atleta deveria ter sido expulsa. Na visão do comentarista de arbitragem PC de Oliveira, da "TV Globo", a juíza acertou na decisão. Jornalistas de outras emissoras, porém, discordam.

Durante o primeiro tempo da transmissão na Globo, a narradora Natália Lara contou que o especialista entendeu que "ela vai primeiro chocando o ombro, se fosse puramente de cabeça seria vermelho".

ATUALIZAÇÃO: No decorrer da segunda etapa, a locutora disse que PC de Oliveira corrigiu a informação e, apesar de entender o que interpretou a juíza, teria expulsado a jogadora colombiana se fosse o árbitro da decisão.

O lance que gerou pênalti para o Brasil contra a Colômbia (Foto: Reprodução / TV Globo)

Por outro lado, jornalistas discordaram da decisão da árbitra chilena Dione Rissios. Para Mariana Spinelli, da "ESPN", e Luis Felipe Freitas, da "Cazé TV", a colombiana deveria ter sido expulsa por agressão.

- É pênalti e cartão vermelho, sem dúvidas - escreveu Spinelli.

- A bola tava em jogo. Tem que dar o pênalti. Não tem discussão. E tem que expulsar também. Isso foi agressão - publicou Luisinho.

Brasil e Colômbia empatam no primeiro tempo

Com muita categoria, Angelina converteu a cobrança de pênalti e empatou o jogo, já aos 53 minutos da primeira etapa. Aos 24', a craque colombiana Linda Caicedo havia aberto o placar. A partida entre Brasil e Colômbia é disputada no Estádio Casablanca, em Quito (EQU), valendo o título continental, que até hoje só foi vencido por Brasil e Argentina.

Campanha do Brasil até a final

Brasil 2 x 0 Venezuela

Brasil 6 x 0 Bolívia

Brasil 4 x 1 Paraguai

Brasil 0 x 0 Colômbia

Brasil 5 x 1 Uruguai