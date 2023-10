Em 2022, quando era um nome quase certo para estar na Copa do Mundo do Qatar, Arana sofreu uma grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por um longo tempo e, consequentemente, da Seleção de Tite. Convocado no lugar de Caio Henrique, cortado também por lesão no joelho, ele retorna para um novo ciclo com a Amarelinha e quer a titularidade.