A Seleção Brasileira volta a se reunir nesta Data Fifa para dois jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O primeiro será nesta quinta-feira (12), contra a Venezuela, em Cuiabá-MT, depois será em Montevidéu-URU, contra o Uruguai, na terça (17). Embora os treinos estejam apenas começando, é certo que Fernando Diniz terá pelo menos duas mudanças no time titular em relação aos últimos duelos com Bolívia e Peru.