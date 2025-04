Alan Franco e Luciano se envolveram em uma pequena discussão durante o calor do momento após o final do jogo do São Paulo contra o Botafogo no Nilton Santos. A partida desta quarta-feira (16) terminou empatada por 2 a 2.

As imagens da transmissão mostraram o desentendimento dos jogadores depois do apito final. Ao que tudo indica, o zagueiro fez alguma cobrança para Luciano e o camisa 10 não teria curtido o tom, o que gerou uma reação um pouco mais acima. André Silva também se envolveu e tentou conversar com o Alan Franco.

A confusão foi apaziguada pelos próprios jogadores do São Paulo. Logo após, o time desceu para o vestiário. Zubeldía não estava presente no momento. O treinador retornou para o vestiário momentos antes do jogo terminar, quando a arbitragem ainda fazia análise de um último lance no VAR.

Na coletiva de imprensa pós-jogo, Zubeldía chegou a ser questionado, mas evitou se posicionar sobre o assunto.

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o empate do São Paulo?

Botafogo e São Paulo fizeram uma partida bem disputada no Nilton Santos na noite desta quarta-feira (16). Teve gols em profusão, teve gol anulado, confusão de arbitragem... Nenhum dos times saiu satisfeito: com gols de Savarino, Ferreirinha, André Silva e Igor Jesus, o duelo pela 4ª rodada acabou mesmo empatado por 2 a 2.