Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 00:08 • São Paulo (SP)

O técnico Luís Zubeldía segue sem perder com o São Paulo. Em 11 jogos, foram oito vitórias e três empates, sendo o último nesta quinta-feira (13), contra o Internacional, pela oitava rodada do Brasileirão. No confronto, aliás, o técnico acredita que o Tricolor teve as melhores chances da partida, que teve gol de Calleri anulado no início do segundo tempo.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

+ Lucas Moura fala em ajustes no time do São Paulo e lembra: ‘Brasileirão é guerra’

- O que mais me chamou a atenção é que eles não tiveram oportunidade de gol. Isso, contra uma equipe que está entre as melhores do Brasileirão, é muito importante. Nós tivemos chances. Foi uma partida equilibrada, mas tenho a sensação que tivemos as melhores chances. Eles não geraram situações claras de gol - afirmou o treinador argentino.

Calleri chegou a abrir o marcador no início do segundo tempo, mas após revisão do VAR, o árbitro anunciou a anulação do gol por impedimento. Zubeldía questiona a decisão.

-Tivemos situações claras de gol. Lamentavelmente, pela linha que traça o VAR, parece que o Calleri estava adiantado. Mas tenho a sensação de que Calleri estava habilitado. Sou fã do VAR, mas gostaria que não começassem a traçar a outra linha com a primeira traçada. Creio que uma pincelada para um lado ou clique para o outro, determina tudo. Mas é uma opinião de alguém que não sabe tanto do VAR - avaliou o comandante.

O São Paulo ocupa, atualmente, a quinta posição na tabela de classificação, com 14 pontos. Na próxima rodada, vai encarar o Corinthians. O Majestoso está marcado para domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Nacional.