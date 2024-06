Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 22:55 • São Paulo (SP)

O São Paulo não tem tempo a perder. Invicto sob o comando de Luis Zubeldía, o Tricolor empatou sem gols com o Internacional na noite desta quinta-feira (13) fora de casa, e nem deu tempo de sair do Estádio Heriberto Hülse para mirar o clássico contra o Corinthians, no domingo (16), na Neo Química Arena. Destaque do Tricolor na oitava rodada do Brasileirão, Lucas Moura já pensa no próximo desafio.

- Agora é recuperar bem, temos dois dias para descansar e jogar o clássico no domingo. Vamos ajustar os detalhes para fazer um bom jogo. A equipe se comportou bem, Brasileirão é guerra - afirmou Lucas Moura, após a partida.

O Tricolor volta à capital paulista inda na noite de quinta-feira e, sem tempo para descanso, já realizará um treino no CT da Barra Funda nesta sexta-feira.

Enquanto a fase do Tricolor é brigando pelas primeiras posições na tabela do Brasileirão, o Timão vive uma grande crise dentro e fora de campo. Na tabela, ocupa as últimas posições e precisa voltar a vencer para começar a respirar na competição.