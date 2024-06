Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 22:03 • São Paulo (SP)

No Estádio Heriberto Hülse, Internacional e São Paulo não saíram do zero na noite desta quinta-feira (13), pela oitava rodada do Brasileirão. Após um primeiro tempo com poucas emoções, o segundo não foi muito diferente. Calleri até chegou a balançar as redes, mas a arbitragem anulou por posição irregular. No final, Lucas teve duas chances, mas parou no goleiro colorado. Com o resultado, o Inter chegou aos 11 pontos, mas tem dois jogos a menos, enquanto o Tricolor tem 14.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 0 X 0 SÃO PAULO

8ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 13 de junho de 2024, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC);

🟨 Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC);

🚩 Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Lopes (SC);

🚩 VAR: Gilmar Rodrigues Castro Júnior (PE).

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)

Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique, Aránguiz e Wesley; Alan Patrick e Lucca.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson, Rodrigo Nestor e Lucas; Luciano e Calleri.