Zubeldía desconversa sobre Botafogo após classificação do São Paulo na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 23:13 • São Paulo (SP)

O técnico Luis Zubeldía evitou falar do Botafogo, adversário do São Paulo nas quartas de final da Libertadores, em entrevista coletiva após a vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Nacional (Uruguai). Ainda assim, o argentino mostrou que sabe bem a força do futuro adversário na busca pela "Glória Eterna".

- Agora vamos pensar na próxima partida, que é aqui em casa (diante do Vitória, pelo Brasileirão). E mais adiante, pensaremos nos outros dois jogos que, por si só, quando se chega às oitavas de final ou quartas de final (de uma competição), já são difíceis. O perfil das equipes muda, mas todas têm qualidades.

Ainda assim, o técnico fez questão de destacar a competitividade de sua equipe, mesmo diante de adversários com elencos mais recheados e maiores investimentos.

- Os times brasileiros têm investido dinheiro para armar plantéis bons e numerosos. Mas agora estamos nessa reta final e competiremos, buscaremos passar com nossas ferramentas, com nossos recursos, com nossas virtudes.

Bobadilla (esquerda) e Calleri (direita) marcaram os dois gols do São Paulo diante do Nacional pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Por fim, Zubeldia também deixou claro que dará atenção ao Brasileirão enquanto os duelos de mata-mata, pela Copa do Brasil e pela própria Libertadores, não chegam. O técnico ressaltou a importância de se colocar entre os primeiros colocados da tabela para disputar o campeonato até o final.

- Eu gosto muito da ideia de ganhar. Vamos colocar o time que consideramos ter a melhor representação para o domingo. Quando digo melhor representação me refiro a energia para o jogo. E quando eu falo de energia, digo a lucidez que você tem que ter para jogar com e sem a bola. Para saber que os três pontos do domingo são importantes. A ideia é estar no mais alto possível (na classificação). Depois, se alcança ou não alcança, não sei.